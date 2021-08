POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM CARIRÉ SUSPEITO DE TORTURAR E OBRIGAR A EX A INGERIR VENENO PARA FORMIGA

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nesta quinta-feira (12), resultou na prisão de um homem de 33 anos suspeito de tentar matar a ex-companheira por envenenamento utilizando veneno para formigas. A captura ocorreu na localidade de Anil, no município de Cariré, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O suspeito foi capturado por força de mandado de prisão preventiva solicitado pela PCCE.





O homem, que já possui antecedentes criminais pelo crime de ameaça, foi capturado por policiais civis da Delegacia Regional de Sobral que investigavam os crimes cometidos pelo suspeito contra a ex-companheira, uma mulher de 24 anos. As investigações apontam que o homem, que já possui um histórico de violência doméstica, atentou contra a vida da ex-companheira no último dia 6, quando a mulher fugiu de casa tentando escapar da violência provocada pelo suspeito.





Para a Polícia Civil, a vítima relatou que fugiu da casa onde morava com o suspeito no último dia 12 de julho, e passou mais de 15 dias escondida na casa de conhecidos, porém o suspeito a encontrou e a levou para casa onde foi agredida e abusada sexualmente. Já no último dia 6, a vítima fugiu novamente, mas o suspeito a encontrou na manhã do dia 7 e a levou a força do local onde estava escondida. Ainda de acordo com os levantamentos policiais, o suspeito a agrediu e a amarrou em uma árvore.





Os investigadores apuraram que o homem ameaçava a vítima de morte a todo instante. Inclusive, o suspeito obrigou a mulher a tomar veneno de formiga, mas a vítima começou a passar mal e vomitou. O histórico de violência doméstica incluía tentativas de afogamento, ameaças utilizando foice e episódios de espancamento, conforme apurado pela Delegacia Regional de Sobral.





Após as agressões, a vítima conseguiu sair da casa onde estava com o homem, no momento em que passava uma composição da Polícia Militar do Ceará, o que fez ele fugir. Foi então que ela foi para a casa de parentes e resolveu comparecer à delegacia para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas. A partir daí, os policiais civis passaram a investigar o caso e solicitaram a prisão do suspeito, que ocorreu na tarde de hoje.





O homem responderá a princípio pelos crimes de lesão corporal, perigo de contágio de moléstia grave, além de violência psicológica e tortura.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser direcionadas para o ‪‪(88) 3677-4711, o telefone da Delegacia Regional de Sobral, ou ainda para o (88) 98169-2347, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.