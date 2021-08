BIZARRO: Pai mata os filhos por acreditar que eles tinham "DNA de cobra"

Um instrutor de surfe norte-americano, de 40 anos, matou os dois filhos pequenos durante uma viagem ao México, porque acreditava que eles tinham “DNA de cobra”.





Matthew Taylor Coleman, seguidor da teoria conspiratória QAnon, contou à polícia que sabia que estava cometendo um crime, mas que “era o único curso de ação que salvaria o mundo”.





De acordo com agentes federais, Coleman levou os filhos, um de dois anos e outro de 10 meses, para o México, e os matou antes de retornar aos Estados Unidos, onde foi detido.





O alerta foi feito pela mãe das crianças no dia 7 de agosto, quando ela contou à polícia que o ex-marido havia pego os filhos, alegando que iria acampar com eles. No entanto, ele se recusou a dizer para onde iria e não retornou as tentativas de contato dela. No dia seguinte, a polícia rastreou o iPhone de Coleman e descobriu que sua última localização havia sido em Rosarito, no México.





Quando Coleman retornou para os Estados Unidos, agentes do FBI o detiveram ainda na fronteira.





Em depoimento, Coleman confessou ter atirado nas duas crianças com uma arma de fogo. Ele também revelou onde tinha deixado os corpos dos filhos.





Em sua defesa, Coleman disse que “acreditava que seus filhos iam se transformar em monstros, então tinha que matá-los”. Ele afirmou ainda que foi “esclarecido pelas teorias da conspiração do QAnon e dos Illuminati e que estava recebendo visões e sinais que revelavam que sua esposa […] possuía DNA de cobra e o havia transmitido aos filhos”.





Segundo ele, o assassinato dos filhos era a única solução para “salvar o mundo dos monstros”.





Coleman responderá por assassinato de cidadãos americanos no exterior. (Pleno News)