Carta de menino para Jesus feita na 2ª Guerra é encontrada

Escrita durante a Segunda Guerra Mundial, uma carta de um menino de 7 anos de idade endereçada a Jesus foi encontrada 82 anos depois, na França. No texto, registrado em 17 de dezembro de 1939, o pequeno autor chamado Pierre pede a Jesus que guarde seu pai no campo de batalha e que a guerra termine.





– Querido pequeno Jesus, para me preparar para a minha primeira comunhão, peço-lhe que não me traga brinquedos este ano; quero fazer este sacrifício para lhe agradecer e pedir que cuide de papai e acabe logo com a guerra, para que ele não seja mais forçado a ir para longe, onde a luta está acontecendo. Menino Jesus, espero por ti! Abençoe todos aqueles que eu amo – diz o texto.





A carta foi encontrada em uma mesa de cabeceira velha, em uma casa na cidade de Mazamet, em Tarn, no sul da França, pelos atuais moradores da residência.





Comovidos com a fé do menino, a família decidiu buscar contato com Pierre, mas tinham apenas seu nome, a data, o local e o nome do irmão da criança que foi mencionado no texto, Joseph.





– Encontramos um pequeno tesouro escondido em um móvel antigo da casa. Gostaríamos de encontrar o proprietário ou um membro de sua família para lhe dar esta carta muito comovente – declarou Laura, filha dos novos moradores da casa.





A publicação da jovem no Facebook, contudo, foi compartilhada por mais de 7 mil usuários e permitiu que a família encontrasse a filha de Pierre e, assim, descobrisse que ele ainda mora na região.





