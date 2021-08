Otoni alerta: "Se Bolsonaro esperar eleições, será tarde"

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (11), para alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre a derrubada da PEC do voto impresso auditável. O parlamentar afirmou que “será tarde demais” se o presidente apenas esperar os resultados da eleições.





– Se Bolsonaro esperar o resultado das eleições presidenciais para tomar alguma atitude, será tarde demais. O establishment vai dizer que Bolsonaro perdeu nas urnas, e Lula será presidente do Brasil. O establishment vai apelar para a imprensa mundial, vai dizer que Bolsonaro é um perdedor que não respeita a democracia – escreveu.





Otoni também indicou que o apoio do Judiciário dará contornos legais à suposta derrota de Bolsonaro nas urnas.





– Aliados a isso tudo, haverá o amparo jurídico dos ministros e iluminados do STF, e a imprensa pronta para dizer aos 4 cantos do mundo que Bolsonaro perdeu as eleições de forma democrática. E vai ficar por isso mesmo – adiantou.





Antes de encerrar, e sem citar nomes, o deputado direcionou duras críticas aos aliados mais próximos do presidente, aos quais chamou de “fracos” e “traidores”.





– Bolsonaro está sendo assessorado por pessoas fracas e muitos que estão ao lado dele são traidores. Estamos perdendo a grande oportunidade que Deus nos deu em 2018. Deus dá a benção, mas quem cuida dela somos nós. Deus ajude que eu esteja totalmente errado – encerrou.





Fonte: Pleno News