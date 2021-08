“Democracia e liberdade acima de tudo é o tema para o dia 7”

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (26), em entrevista à Rádio Jornal Pernambuco, que as manifestações em favor do governo previstas para o dia 7 de setembro terão como agenda “democracia e liberdade acima de tudo”. A crescente animosidade na relação entre os Poderes têm gerado temor por parte da oposição de que haja tentativas de ruptura institucional durante esses atos.





Bolsonaro reafirmou o compromisso de comparecer ao ato na Avenida Paulista, em São Paulo, onde deverá discursar aos presentes.





– Pretendo, sim, participar do evento na [Avenida] Paulista, onde devo chegar por volta das 15h30. E aí, sim, em um pronunciamento mais demorado, falar com a população, dar uma mensagem de esperança e também mostrar para o mundo o quanto o povo está preocupado com o seu futuro – afirmou.





O presidente disse que as manifestações devem ser consideradas “normais” e convocou políticos a saírem às ruas e a discursarem nos movimentos locais previstos para a data. O Ministério da Defesa cancelou o desfile militar realizado tradicionalmente no dia 7 de setembro, em comemoração ao aniversário da independência do Brasil.





– É um movimento popular, nós devemos entendê-lo como normal. Quem não quiser apoiar é direito dele. Agora, ser contra um movimento que vem do povo, nós não podemos não pode negar isso daí. Não temos eleições este ano, então seria bom que políticos de todo o Brasil compareçam a esses movimentos e usem da palavra para tranquilizar, para mostrar o que ele está fazendo – afirmou Bolsonaro.





*Com informações da AE