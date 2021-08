DERRAMAMENTO DE SANGUE EM UBAJARA: TRÊS HOMENS FORAM EXECUTADOS A BALA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

Três homens foram executados a tiros na noite deste domingo (15) no bairro São Sebastião em Ubajara. De acordo com informações, as vítimas estavam em uma residência localizada próximo ao hospital, quando chegaram dois homens em uma motocicleta, efetuaram vários disparos e depois fugiram.





As vítimas ainda foram socorridas ao hospital mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Equipes da Força Tática, Raio e Comando Tático Rural (Cotar) estão realizando diligências na região em busca de capturar os envolvidos no triplo homicídio.





De acordo com informações da PM, duas das vítimas já tem identificação, sendo um adolescente de 16 anos identificado como Antônio Breno Monteiro dos Santos e Wilson José Nunes, 54 anos.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas