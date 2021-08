VIOLÊNCIA: MULHER É MORTA A TIROS DURANTE A MADRUGADA EM GUARACIABA DO NORTE

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (16) no município de Guaraciaba do Norte. De acordo com informações da polícia, a vítima identificada como Iraneide Gomes Gonçalves, 31 anos, estava em um apartamento localizado na rua professor Meton Silvano, bairro Santa Luzia, quando teve o imóvel invadido por aproximadamente seis indivíduos armados que realizaram vários disparos. A vítima foi atingida e morreu no local. Um homem que também estava no apartamento identificado como Francisco Rian Barbosa dos Santos, foi baleado e socorrido ao hospital.





O corpo da vitima fatal foi removido ao IML pela equipe da Perícia Forense.





Ao Ibiapaba 24 horas, a PM informou que o crime ocorreu por volta das 03h45 da madrugada. Equipes da Força Tática realizam diligências a fim de descobrir a motivação do crime e capturar todos os envolvidos no homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)