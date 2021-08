Policiais param para abastecer e acham 5 toneladas de drogas

Ao abordarem um caminhoneiro na saída de um posto de combustíveis, em Frutal (MG), para informar que a carga estava mal acondicionada na carroceria, policiais rodoviários federais realizaram a maior apreensão de drogas já feita em Minas Gerais neste ano, segundo a corporação. Mais de 5 toneladas de substância análoga à maconha foram apreendidas, e duas pessoas foram presas.





De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 5h15 de domingo (15), no km 32, da BR-364. Na ocasião, policiais que estavam em atividade de ronda entraram em um posto de combustível para abastecer a viatura. No local, porém, eles notaram a movimentação de um caminhão com carga mal ancorada.





O veículo transportava uma caixa metálica, espécie de reservatório, e já se deslocava para acessar a rodovia. Os policiais, então, decidiram realizar a abordagem para orientar o motorista sobre as providências necessárias e, ao questionarem o condutor e o passageiro sobre a origem e o destino da carga, eles apresentaram bastante nervosismo, inquietude e entraram em contradições.





Ao serem informados pela polícia de que o conteúdo do interior da caixa seria conferido, os transportadores informaram que o reservatório estava carregado com maconha. Os dois informaram ainda que estavam levando a carga da cidade de Coxim (MS) para a cidade de São Paulo (SP). Segundo eles, o pagamento seria de R$ 5 mil para cada um, pelo transporte.





Após a confissão, os envolvidos e o caminhão foram levados para a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Uberaba (MG). Depois da abertura do reservatório e da pesagem da carga, os agentes constataram que o carregamento continha 5.152 kg de substância análoga à maconha. (Pleno News)