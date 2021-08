É compromisso! Deputado Federal Moses Rodrigues garante mais R$ 3 milhões para Saúde de Pacatuba

Nesta terça-feira (31), o Deputado Federal Moses Rodrigues anunciou em suas redes sociais o pagamento de mais R$ 3 milhões para a Saúde do município de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. O valor creditado faz parte dos investimentos garantidos pelo parlamentar que serão destinados para o custeio da Atenção Básica da cidade.





“A gestão municipal de Pacatuba, através do Prefeito Carlomano Marques, tem uma grande preocupação com a qualidade do serviço de saúde ofertado na cidade. Desde o início de nosso mandato temos mantido uma agenda de trabalho constante, e em nossa pauta saúde pública é sempre um assunto tratado”, destacou Moses Rodrigues.





O trabalho de reestruturação do sistema de saúde pública de Pacatuba ganhou apoio do parlamentar, que desde 2017 vem garantindo investimentos para o setor. “Hoje conseguimos a liberação de uma emenda individual de minha autoria no valor de R$ 3 milhões. Temos a certeza de que milhares de pessoas serão beneficiadas com a chegada desse novo recurso”, finalizou.