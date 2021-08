Envolvido em escândalos, PT elabora “manual anticorrupção”

O Partido dos Trabalhadores comunicou formalmente à Justiça Eleitoral que está elaborando um “Programa de Combate Ostensivo à Corrupção”. Trata-se de uma espécie de manual contra uma série de práticas criminosas, as quais já levaram seus dirigentes e integrantes para a cadeia. As informações são da revista Crusoé.





O manual possui 21 artigos que “reforçam os valores” do Código de Ética e Conduta da sigla. No total, o partido lista oito práticas “consideradas ilícitas”, como pagamento de propina ou caixa 2 de campanha.





O documento afirma que o integrante que “comprovadamente” praticar uma das condutas proibidas será “demitido e processado” pelos danos morais causados ao partido e que a legenda “comunicará as autoridades competentes acerca dos ilícitos cometidos pelos seus integrantes ou colaboradores”.





O manual foi elaborado por um escritório de advocacia de Curitiba contratado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela mesma é investigada por suspeita de beneficiar-se dos esquemas que o manual condena.





A encomenda do documento ocorreu em 2019, época em que o ex-presidente Lula ainda estava preso em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro nos casos do tríplex do Guarujá e do sítio de Atibaia.





Vale lembrar que, envolto em escândalos como o mensalão e o petrolão, o PT nunca chegou a punir seus integrantes condenados por corrupção e nunca fez um mea culpa pelos casos.





A entrega do “Programa de Combate Ostensivo à Corrupção” deve ocorrer em novembro deste ano. O prazo foi adiado devido a dificuldades causadas pela pandemia, segundo relatou o partido.





(Pleno News)