Esposa encontra marido e suposta amante em fila para vacinação e gera muita pancadaria, puxões de cabelo e roupa rasgada. VEJA VÍDEO

Um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp nesta segunda-feira, 30/08, mostra o momento em que duas mulheres vão para as vias de fato, saindo aos tapas na fila da vacinação.





O caso teria acontecido no Rio de Janeiro e até as enfermeiras se meteram na confusão.





Nas imagens, podemos ver o momento em que uma mulher, não identificada e que veste uma blusa estampada, dá um soco em uma suposta amante do marido.





Neste momento, as duas saem aos tapas no meio de todos e uma terceira mulher, que seria irmã da amante, rasga a blusa da suposta esposa, deixando-a com os seios amostra.





Populares e até mesmo as profissionais da saúde, as enfermeiras, precisaram intervir na pancadaria. As mulheres saíram do local sem roupa e sem a vacina contra a Covid-19.