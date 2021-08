O último soldado americano a deixar o Afeganistão

O último soldado a deixar o Afeganistão no dia em que os EUA encerraram a guerra de 20 anos foi identificado como o general Chris Donahue, comandante da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA, XVIII Corpo Aerotransportado. Donahue era um dos comandantes no terreno liderando a missão de retirara.





A ordem final que Dohahue deu foi “liberar a força”, que foi enviada por um sistema de mensagens de bate-papo. Na época, havia cinco aviões C-17 no solo, todos decolando 10 minutos após a ordem de Donahue. Cada um dos C-17s transporta cerca de 105 passageiros, sugerindo que havia cerca de 500 a 600 soldados em solo naquele ponto.





O general Kenneth F. McKenzie, comandante do Comando Central dos EUA, disse na segunda-feira que a última aeronave dos EUA deixou o Afeganistão em 30 de agosto às 15h29 ET, ou 23h59 em Cabul.





(Gazeta Brasil)