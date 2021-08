UNINTA realiza Papo de Futuro, evento para jovens que visam a área de gestão e inovação

Novas maneiras de planejar a carreira profissional estão surgindo, o modus operandi de diversas profissões foi transformado após o isolamento social, em especial na área de gestão. Atento a essas transformações o Centro Universitário Inta (UNINTA) realizará o Papo de Futuro, evento voltado a jovens que idealizam e se preparam para o amanhã. O encontro acontecerá de forma presencial, respeitando todas as normas de biossegurança, na sexta-feira (03), às 14h30min, no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues. As inscrições gratuitas estão abertas.





Para palestrar aos participantes e adentrar as metodologias acertadas de construção de carreiras, o evento contará com o CEO das marcas SobralNet e ICETEL, Mário Macedo, que ministrará sob o tema "Transformando Ameaças em Oportunidades". Complementa a programação mesa redonda com jovens estudantes e egressos dos cursos da área de gestão do UNINTA.





A ação é uma parceria entre os cursos de Administração e Engenharia de Produção, que são coordenados pela Profa. Me. Auceliane Lima e a Diretoria de Marketing e Comunicação, dirigida pelo Prof. Gabriel Ramalho de Farias.





A coordenadora Profa. Me. Auceliane Lima comenta. “O evento Papo de Futuro traz uma abordagem sobre carreiras da área de gestão, como a Engenharia de Produção e a Administração através de cases de sucesso. O evento tem como objetivo trazer uma reflexão sobre carreiras de gestão e o perfil do profissional do futuro”, colocou.





Para o Diretor de Marketing e Comunicação do UNINTA, Prof. Gabriel Ramalho de Farias, "as mudanças ocorridas no mundo inteiro nos últimos anos descortinaram excelentes oportunidades na área de gestão e inovação, criando novos campos de atuação no empreendedorismo e em empresas de todos os portes. Este evento deseja apresentar aos jovens, que projetam a entrada no ensino superior, as enormes oportunidades nestes campos em expansão".





As inscrições são gratuitas, por meio do link que remete ao WhatsApp: https://wa.link/h9kleh . Além de se inscrever, os interessados devem chegar cedo, pois o acesso ao auditório respeitará o limite de ocupação definido pelas normas sanitárias.