Bolsonaro: Culpa pelo valor da gasolina também é do “9 dedos”

O presidente Jair Bolsonaro disse que a culpa do preço da gasolina estar alto é do “9 dedos”. Bolsonaro deu declarações referentes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (31), durante a inauguração do Complexo de Captação e Tratamento de Água de Uberlândia, em Minas Gerais.





– Hoje conversei com o novo presidente da Petrobras, general Silva e Luna, que fez um trabalho excepcional em Itaipu Binacional. Ele falou que a dívida está praticamente paga, mas custou caro pra vocês. O preço hoje tá alto também em função disso, também em função de que um dos últimos presidentes, o 9 dedos, entregou uma refinaria nossa ao governo boliviano. Mais do que entregou: foi combinado antes – falou o chefe do Executivo.





Silva e Luna está à frente da estatal há quase cinco meses.





– Quando se fala no preço da gasolina, que está alto na ponta da bomba, sempre tenho explicado onde entra cada imposto federal e estadual, entre outros. Vale lembrar que somente três refinarias não [foram] construídas, duas no Nordeste e uma no Sudeste, bem como [que] outras sucatas [foram] compradas, onde não destilaram um só barril de petróleo (uma no Japão e a outra nos Estados Unidos) deixaram pra vocês, povo brasileiro, uma dívida de R$ 230 bilhões – afirmou Bolsonaro.





Ele ressaltou outra vez que o problema é o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é um tributo estadual, regulado por governadores.





– Eu repito: o problema é o ICMS. Vi dois governadores agora que dizem que estou mentindo, porque o ICMS é 32%, e não mudou nada. Não mudou, mas a Constituição manda botar um valor fixo. Eu tenho um valor fixo para os impostos federais, que não foram reajustados desde janeiro de 2019.





Bolsonaro criticou governadores e defendeu a fixação do valor do ICMS.





– Tem dois governadores, que não vou falar o nome deles, que estão mentindo, falando que eu estou mentindo. Eles [é] que estão mentindo. Um aqui do Centro-Oeste. Mas ele não fala que os 32% é em cima do valor total da bomba e [que] tinha que ser em cima do preço da refinaria. (Pleno News)