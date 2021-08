Eduardo Bolsonaro: "Ditadura chegou pelas mãos do STF"

O parlamentar disse que só numa ditadura jornalistas e políticos são presos por crimes sem definição legal.





Neste sábado (14), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse no Twitter que a “a ditadura chegou” pelas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.





“Todas as arbitrariedades que estão acontecendo hoje, era o que diziam que Jair Bolsonaro faria caso fosse eleito presidente em 2018. De fato a ditadura chegou, mas pelas mãos de 2 ministros do STF: Barroso e Alexandre de Moraes”, escreveu o deputado em rede social.





Na manhã deste sábado, o presidente Jair Bolsonaro disse que, na próxima semana, levará ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido de abertura de processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo, com base no artigo 52 da Constituição Federal. Esse artigo trata dos crimes de responsabilidade cometidos por ministros do STF, podendo levar a perda dos seus cargos.





(Gazeta do Brasil)