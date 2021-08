Estudante que matou os pais em suposto ritual deixou recado em página de Bíblia rasgada: "Ele me obrigou"

Um crime bárbaro ocorreu na última quarta-feira (4), em Vila Velha, Vitória. Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos, assassinou os pais a golpes de faca na residência da família. De acordo com o Jornal O Globo, o estudante de medicina teria feito um ritual macabro. Cruzes invertidas, símbolos e páginas da Bíblia rasgadas foram encontrados no local.





Paulo Oliveira Cesar e Raquel Heringer Cesar, pais do jovem, faziam parte de uma comunidade cristã. Paulo era médico urologista e pastor evangélico. O corpo de Guilherme foi encontrado no mesmo local em que as vítimas estavam. Segundo as investigações, o estudante teria atentado contra a própria vida.





A polícia fotografou o imóvel onde o crime brutal aconteceu. Nas paredes, o número “666” e cruzes invertidas teriam sido desenhados pelo jovem. Após cometer o crime, Guilherme teria entrado em contado com familiares afirmando que teria feito “uma bobagem“.





Uma página do Apocalipse, livro bíblico, foi encontrada no local com o seguinte dizer: “Ele me obrigou“. A polícia trabalha com a hipótese de duplo homicídio seguido de suicídio. Uma perícia foi realizada no local para que mais detalhes sobre o crime fossem esclarecidos. O médico psiquiatra Valber Dias comentou o caso e fez uma alerta para os pais.

“A saúde mental precisa ser valorizada para que casos como esse sejam evitados. É necessário cuidar ou tratar da saúde mental e dar suporte emocional a quem está ao nosso redor“, disse o profissional. Valber disse, ainda, ser necessário que os pais estejam atentos às mudanças de comportamento dos filhos.





Via i7news