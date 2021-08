Ex-prefeito de Juazeiro, Arnon Bezerra, se envolve em grave acidente

O médico e político José Arnon Cruz Bezerra de Menezes se envolveu num grave acidente de trânsito na manhã deste sábado na região do Cariri. Ele retornava de Fortaleza no seu veículo Hilux SW4 de cor prata e placas OID-1451, inscrição de Juazeiro do Norte, quando bateu num animal. O acidente aconteceu na estrada que dá acesso ao município de Caririaçu e o mesmo se fazia acompanhar de sua mãe, Dona Salete Cruz Bezerra, e um casal.

Os ocupantes do carro escaparam ilesos, o animal faleceu e o veículo ficou bastante avariado. Logo depois, o próprio Arnon Bezerra comunicou o fato através de suas redes sociais agradecendo a Deus por estarem todos bem e aos muitos amigos que mantiveram contatos com o mesmo demonstrando, como disse, carinho e preocupação. Ele, também, lamentou a morte do animal.

Arnon é membro de uma das mais tradicionais famílias do Cariri: Bezerra de Menezes e, no último dia 13 de agosto, completou exatos 70 anos. Além de médico e político é agropecuarista e empresário dono do Hospital São Raimundo de Crato. Na primeira gestão de Manoel Salviano como prefeito de Juazeiro (1983/1988) ele foi secretário de saúde. Logo depois, deputado estadual (1991/1995), deputado federal (1995 – 2016) e prefeito de Juazeiro entre os anos de 2017 e 2020.

(Site Miséria)