Twitter derruba perfil de Otoni de Paula por ordem de Alexandre de Moraes

O perfil do deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) no Twitter foi derrubado neste sábado (21) por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Dez pessoas, incluindo o cantor sertanejo Sérgio Reis e o deputado federal, Otoni de Paula, foram alvos de busca e apreensão, durante uma operação da Polícia Federal, nesta sexta-feira (20).





O ministro do Supremo disse que fez a “expedição de ofício às empresas responsáveis por redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) para que procedam ao bloqueio imediato dos perfis de titularidade dos requeridos, a serem indicados pela Procuradoria Geral da República e pela autoridade policial“.





Após o cumprimento dos mandados, nesta sexta-feira (20), o parlamentar fez uma transmissão ao vivo, no perfil oficial do Facebook. No vídeo, que dura quase 10 minutos, ele relata que a polícia levou um celular e um notebook de sua residência, chama de “autoritária”, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e diz que não vai recuar.





A PGR cita, ainda, que o cantor Sérgio Reis sugere, em vídeo, que há um movimento de caminhoneiros disposto a iniciar uma paralisação nacional. O que seria, segundo a procuradoria, uma forma de forçar os senadores a aprovarem o afastamento de ministros do STF. O cantor ainda afirma que pretende se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para apresentar uma intimação que “não será um pedido, deverá ser obedecido”.





(Gazeta do Brasil)