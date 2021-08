Detento condenado por estupro tem coração arrancado e pênis cortado; Veja!

Um detento da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (Peco), no Paraná, foi encontrado morto dentro da cela.





O corpo do homem, de 30 anos, foi localizado por agentes penitenciários sem o coração e com o pênis cortado e colocado em sua boca. O preso havia sido condenado por estupro contra a enteada de apenas cinco anos em Goioerê. De acordo com a Polícia Civil, de Cruzeiro do Oeste, o crime foi praticado por três colegas de cela. Um deles é apontado como responsável por executar o detento e os outros dois por ajudarem a segurá-lo.





O fato aconteceu na última quarta-feira (18/8).