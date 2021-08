JOVEM É MORTO E OUTRO BALEADO POR ASSALTANTE ARMADO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Um grupo de jovens foi atacado por um indivíduo armado com uma arma de fogo na tarde deste domingo (22) na localidade conhecida como Sitio Bahia, na zona rural de Tianguá.





Na ocasião um rapaz de 19 anos identificado como Igor Souza do Nascimento, foi atingido com um disparo e morreu no local. Outro também de 19 anos identificado como Wellington Medeiros da Silva foi baleado e socorrido ao hospital.





O bandido roubou pelo menos quatro celulares de outros jovens e fugiu deixado abandonada no local, uma motocicleta modelo Honda Fan, vermelha com final da placa 5726, a qual não tinha queixa de roubo.





O Local do crime está sendo preservado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Forense.





Equipes da Força Tática e Raio realizam diligências na região no sentido de identificar e prender o latrocida.





(Ibiapaba 24h)