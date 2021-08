Fiscal da Prefeitura de Sobral proíbe a entrada de vendedores de cafés e picolés no interior do Mercado Central

Os permissionários e vendedores de frutas e verduras do Mercado Público de Sobral voltam a reclamar contra a política das medidas restritivas por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A reclamação agora é contra um funcionário, tipo fiscal, que está proibindo a entrada de vendedores de cafés e picolés no Mercado Público. Os reclamantes dizem ainda que o fiscal, que teria parentesco com a família da secretária Sandra Arcanjo, é mau educado a ponto de gritar com os vendedores ambulantes. "Tomar um café aqui na banca está difícil. Esse cara, não deixa e trata muito mal às pessoas. "Reclamava uma das pessoas na manhã de terça-feira (17).





A reportagem do BLOG WILSON GOMES, não identificou quem seria esse fiscal que está serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.





(Wilson Gomes)