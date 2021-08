Troca de tiros entre bandidos e PMs termina com um morto e três presos em Varjota

Um criminoso morreu e outros três foram presos após trocarem tiros com policiais do Raio na manhã desta quarta-feira (18), durante uma operação policial no bairro Ararinha, em Varjota.





Por volta das 10h, a composição recebeu informações de que vários indivíduos pertencentes a uma facção criminosa (possivelmente ligados aos últimos homicídios na cidade) estavam em uma residência em posse de armas e traficando drogas. Ao chegarem no local, os PMs foram recebidos a tiros, tendo revidado e atingindo Francisco Edinaldo dos Santos, 27. Ele estava com um revólver calibre 38 e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, mas deu entrada já sem vida.

Com Airton da Silva, 25; Gustavo Gomes da Silva, 19 (residente em Fortaleza) e Weslley Soares Gomes, 21, foram encontrados uma pistola, munições intactas e deflagradas, papelotes de cocaína prontos para a venda e aparelhos celulares.





Viaturas da região prestaram apoio e o trio, junto com todo o material ilícito, foi levado para a Delegacia Municipal, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Francisco Ednaldo, que é natural de Jaguaruana, era tido como uma das lideranças da facção e com extensa ficha criminal, como homicídios e posse de armas de fogo. Seu corpo foi levado para o núcleo da Perícia Forense em Sobral.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria