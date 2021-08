Servidores podem fazer recadastramento e a prova de vida até o dia 31 de agosto

A Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) estendeu o prazo final para que os servidores públicos do estado façam o recadastramento e a prova de vida. Excepcionalmente, em 2021, os servidores terão até o dia 31 de agosto para realizar esse processo.





Segundo João Marcos Maia, presidente da Cearaprev, essa medida foi tomada pensando em cada um dos servidores que ainda não conseguiram se adaptar ao uso das novas tecnologias no novo processo, bem como atender aos pedidos das entidades representativas dos servidores do Estado do Ceará.





“Estamos desenvolvendo um bom trabalho com a criação do aplicativo como ferramenta para a realização do recadastramento e a prova de vida, como forma de facilitar e proteger os beneficiários da previdência, principalmente na época em que vivemos agora, em plena pandemia, deslocamentos e filas nos bancos. O servidor pode por meio do próprio smartphone realizar esse processo, mas entendemos que o novo causa preocupação e dúvidas, por esse motivo decidimos em 2021, ampliar o prazo por mais 60 dias, para que o servidor tenha mais tranquilidade em lidar com as dificuldades da tecnologia e podermos auxiliar melhor cada beneficiário, com o apoio do teleatendimento da Cearaprev”, destaca.





Atualmente, do total dos 141 mil beneficiários, mais de 90 mil servidores públicos estaduais do poder executivo e dos demais poderes já deram início ao processo de recadastramento e prova de vida. Destes mais de 80 mil concluíram o cadastro com sucesso.





A Cearaprev entrará em contato com os beneficiários que já iniciaram o recadastramento e a prova de vida, mas por algum motivo não o finalizaram.





“Temos absoluto compromisso e um expressivo zelo para com cada beneficiário. Apuramos todos os dias as dificuldades enfrentadas e reclamadas nas redes sociais, na ouvidoria, na pesquisa de satisfação, nas lojas de aplicativo. Estamos sanando uma a uma das inconformidades apresentadas pelos servidores. Nos casos que exigem uma atenção especial como uma pessoa restrita ao leito, por exemplo, estamos marcando visitas domiciliares, cumprindo todas as normas de enfrentamento à Covid-19, definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Secretária de Saúde. Nos casos em que a pessoa não consegue e pode se locomover, marcamos um horário individual na sede da Cearaprev para realizar o recadastramento e a prova de vida e ensinar o beneficiário a usar o aplicativo”, ressalta João Marcos Maia.

Atualizações





O aplicativo passou por uma atualização recente, atendendo aos pedidos dos beneficiários. A partir dessa versão já disponível na Google Play e na Apple Store alguns procedimentos foram modificados e aperfeiçoados. Agora, a ferramenta possui uma imagem que auxilia aos beneficiários a tirar as fotos do book de segurança. O comprovante de residência com o nome do usuário só será obrigatório para os maiores de 21 anos e poderá ser aceito o comprovante de outra pessoa para esta necessidade.





É permitido, também, que o nome seja alterado nas informações pessoais caso venha incorreta ou desatualizada a informação no banco de dados. A certidão de nascimento também não será exigida para dependentes maiores de 18 anos.

Prazo





O prazo final para o recadastramento e a prova de vida neste ano é o dia 31 de agosto. Após o final desse prazo será feita uma análise de todos os recadastramentos realizados. Caso o beneficiário, por algum motivo, só tenha realizado o book de segurança (primeira parte do processo) e não tenha finalizado o cadastro ele terá a oportunidade de concluir sem nenhum prejuízo. Os servidores que não realizarem o recadastramento e a prova de vida poderá ter seu salário/benefício suspenso até a regularização.

Novidades





Todos os serviços prestados pela Cearaprev (pensão pós morte, aposentadoria, reserva e reforma) serão migrados gradativamente também para o aplicativo Cearaprev On-line. Além deles será disponibilizado, em breve, o serviço da Lojas On-line onde os servidores públicos, os prestadores de serviço (terceirizados) e cargos comissionados poderão adquirir produtos e serviços dos mais variados, desde uma consulta médica virtual até a manutenção e o suporte automotivo.

Canais de Atendimento





A Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), disponibiliza uma Central de Atendimento no (85) 3108.0135 de segunda à sexta de 08h às 12h e 13 às 17 h para auxiliar no processo de recadastramento e prova de vida, bem como auxiliar em todos os outros serviços ofertados.





Além disso tem o suporte nas redes sociais oficiais e na ouvidoria pelo número 3108.0140 e e-mail: ouvidoria@cearaprev.ce.gov.br