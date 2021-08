HOMEM ATIRA CONTRA POLICIAIS MILITARES E ACABA ALVEJADO A BALA

Cada vez mais os criminosos estão se tornando audaciosos e estão desafiando as forças de segurança e partindo para cima dos policiais na tentativa confrontar o Estado.





Na tarde desta quarta feira 18/08/2021, no município de Guaraciaba do Norte, onde facções estariam se digladiando, os policiais militares do POG (sob o comando do subtenente Azevedo) e Policiais do COD (Comando de Operações de Divisa) patrulhas sob o comando do subtenente Geovane, estavam patrulhando pelo município quando se depararam com elementos em atitudes suspeitas, onde um dos indivíduos passou a atirar contra as composições da polícia militar, que para não morrerem, os policiais tiveram que revidar a injusta agressão, vindo durante o confronto um dos indivíduos com um tiro a altura das costelas. O elemento alvejado foi socorrido pelos PMs para o hospital local. Vale ressaltar que durante a ação policial, os PMs ainda apreenderam uma arma de fogo e drogas.





Com informações do portal Ipaporanga Notícias