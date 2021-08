Homem tenta matar professor em bar e arma falha três vezes; vítima não percebeu crime. VEJA VÍDEO

Um homem tentou matar um professor dentro de bar, na cidade de Guaratinga, sul da Bahia. A arma do suspeito falhou por três vezes e ele fugiu do local. A vítima não percebeu o crime, que aconteceu no domingo (16).





O professor estava no bar com a noiva, mas nenhum dos dois percebeu a ação do suspeito.





O casal, que prestou depoimento na delegacia na segunda-feira (17), só ficou sabendo do que tinha acontecido porque uma pessoa que estava na mesa ao lado viu a situação e contou, depois que o homem fugiu.





A delegacia de Guaratinga investiga a situação para saber o que motivou o crime, e o suspeito da tentativa de homicídio ainda não foi identificado e preso.





Novas testemunhas também deverão ser ouvidas e a polícia tenta imagens do circuito de segurança de outros estabelecimentos, que ficam ao lado do bar, para identificar o suspeito.

Fonte: G1