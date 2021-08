HOMEM É ENCONTRADO MORTO COM SACO NA CABEÇA E MÃOS AMARRADAS NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Um homem foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (25) na localidade de Sitio Bom Jesus, na zona rural de São Benedito. A vítima identificada como Luís Carlos de Sousa Araújo, 29 anos, residia na rua Italiano Júlio Filizola e foi encontrado caído em uma estrada de chão com vários disparos de arma de fogo. O corpo estava com um saco na cabeça e com as mãos amarradas para trás com uma corda.





A Perícia constatou no local de crime que a vítima foi atingida por 06 (seis) disparos na região craniana e pescoço.





Equipes da Força Tática e Raio realizam diligências na região em busca de identificar e prender os envolvidos no homicídio. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o caso.





(Ibiapaba 24 horas)