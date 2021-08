Indiano morre após cobrir o pênis com adesivo epóxi por não ter camisinha para sexo com a noiva e outra mulher

Um homem de 25 anos identificado como Salman Mirza morreu após aplicar um adesivo epóxi forte no seu pênis como proteção antes fazer sexo em Ahmedabad (estado de Gujarat, Índia), relatou o jornal "The Times of India" na terça-feira (24/8).





De acordo com investigação policial, o incidente ocorreu em 22 de junho. Salman se hospedou em um hotel com sua noiva e uma outra mulher. À noite, o homem teria usado um adesivo forte em sua genitália como substituto de um preservativo que ele não carregava no momento.





No dia seguinte, Salman foi achado insconsciente e levado a um hospital próximo. Mas ele não resistiu e acabou morrendo pouco depois.





Amigos disseram acreditar que o indiano estivesse drogado ao usar o adesivo como preservativo. Uma queixa policial foi registrada em Ahmedabad por parentes de Salman, alegando que a noiva dele o instigara a usar drogas e aplicar o adesivo no seu pênis com o objetivo de ter sexo protegido. O morto era o único membro da família que tinha emprego.





O exame que vai esclarecer a causa da morte de Salman ainda não teve o resultado divulgado. Acredita-se que a morte tenha nsido uma combinação dos fatores: a inalação de substância tóxica do epóxi e o efeito das drogas.





Fonte: Extra