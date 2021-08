Homem mata a ex e tira a própria vida após tentar divórcio

Um homem matou a ex-mulher a facadas e em seguida tirou a própria vida em uma residência no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (6). Conforme a Polícia Militar, o suspeito atraiu a vítima ao local com o pretexto de conversarem sobre o divórcio.





Segundo familiares, o casal, que não teve a identidade revelada, brigava muito e a mulher saiu de casa para morar com outros parentes. Horas antes do crime, o homem ligou para a ex e chamou ela para ir até a antiga moradia, para tratarem sobre a separação.





Testemunhas afirmam que momentos depois da mulher chegar à residência foram ouvidos gritos de socorro e a Polícia Militar foi acionada. Quando os agentes chegaram ao endereço encontraram o casal morto no andar superior da casa duplex e as paredes sujas de sangue, o que é indicativo de luta corporal, conforme os PMs.





(G1)