Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, e sua esposa, Glória Menezes, de 86, estão internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após serem diagnosticados com Covid-19.





De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator precisou ser intubado e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.





Já Glória tem quadro de saúde menos grave e está sendo tratada em um quarto particular.





A assessoria de imprensa do casal ainda não se manifestou.