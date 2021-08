Com três ouros em um dia, Brasil estabelece melhor campanha na história dos Jogos Olímpicos

A participação do Brasil em Tóquio é histórica. Com a conquista do Ouro no futebol masculino, ao derrotar a Espanha por 2 a 1, na manhã deste sábado (7), o Brasil estabeleceu a melhor campanha na história dos Jogos Olímpicos.





Até aqui, foram obtidos sete ouros, quatro pratas e oito bronzes. No Rio, a delegação verde-amarela conquistou sete ouros, seis pratas e seis bronzes.





A marca é obtida pelo extraordinário desempenho neste 7 de agosto, em que foram três medalhas de ouro conquistadas, com Isaquias Queiroz (canoagem), Hebert Conceição (boxe) e o bi do futebol masculino.





Assim, a delegação brasileira igualou o recorde de medalhas de ouro em uma única participação dos Jogos Olímpicos. A um dia do fim das Olimpíadas, o Brasil chegou ao sétimo ouro no Japão, equiparando com a marca da Rio 2016.









PODE MELHORAR





O recorde pode crescer ainda neste domingo, já que ainda há com duas chances de ouro. O Brasil está na final do vôlei feminino contra os Estados Unidos, à 1h30min (de Brasília).





No boxe, Beatriz Ferreira está na decisão da categoria até 60kg com a irlandesa Kellie Anne Harrington, e disputará a medalha às 2 horas.





