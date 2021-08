Homem que teve prejuízo ao enfrentar Lula ganha "vaquinha"

O homem que viralizou nas redes sociais após confrontar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em passagem pelo Piauí, na última quinta-feira (28), ganhou uma “vaquinha” virtual financiada por populares e pessoas que aplaudiram sua atitude. Almir Martins teve o celular quebrado e a bicicleta amassada ao tentar se aproximar do ex-presidente para falar “algumas verdades”.





Um dia após o encontro com o petista, Almir revelou no canal TV Piauí, apresentado por Samantha Cavalca, o prejuízo que teve. Por causa disso, populares se reuniram para custear o conserto do seu telefone e da sua bicicleta. Neste sábado (21), Almir voltou à TV Piauí, desta vez para agradecer a ajuda.





Ele contou que foi humilhado por uma militante petista, que o chamou de “pobre” e questionou o que ele estava fazendo ao defender Jair Bolsonaro.





– Me senti humilhado, ser pobre não é problema e nem defeito, defeito é defender uma quadrilha, uma organização criminosa, e isso eu não defendo. Eu fiz questão de mostrar que eu sou pobre, mas eu sou bolsonarista, para acabar com esse estigma de que o presidente Bolsonaro representa os ricos – explicou Almir na TV Piauí.





Almir foi elogiado ao vivo por sua atitude.





– Você representa o brasileiro de verdade, o nosso país. Você representa o brasileiro raiz, o bolsonarista raiz, o conservador raiz – disse o jornalista Márcio de Floripa, que também fez uma doação ao vivo para Almir, que ultrapassou a meta inicial do financiamento coletivo.

Fonte: Pleno News