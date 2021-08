UTILIDADE PÚBLICA - ACHADOS E PERDIDOS

"Boa tarde!





Por favor divulguem uma perda de documentos de ANTONIA DE CARVALHO FROTA. RG, CPF e CARTEIRA DO IDOSO. Esses documentos foram tomados de assalto com mais um valor dentro em dinheiro dentro de uma bolsa. Quem encontrar os documentos e devolvê-los será gratificado. Este assalto ocorreu por volta das 13h no bairro campo dos velhos próximo ao restaurante aqui agora. Bandido empreendeu fuga rumo ao centro de convenções. Qualquer informação entrar em contato com (88) 98844.2824.