Honda lança U-BE, scooter ultra barata, pelo preço de um celular médio

No começo do mês, a Honda causou furor ao lançar na China a super econômica U-GO, uma scooter por US$ 1.150 (R$ 6.073). Agora, ela dobra a aposta (ou corta pela metade?), com uma outra scooter, pela ninharia de US$ 475 (R$ 2.508 na cotação de hoje). Uma scooter Honda ridiculamente barata, enfim. Haverá uma pegadinha?





Depende do que você quer. Se a U-GO já era um veículo de uso exclusivamente urbano, com uma velocidade máxima de 55 km/h, a U-BE está mais para um patinete com bancos. Ou bicicleta: sua máxima foi definida pela máxima das bicicletas em ruas chinesas, 25 km/h. O motor na roda traseira é de 350 W – na China, isso é medido em potência média, o que significa que o topo pode ser um pouco mais que o dobro. Menos que um liquidificador mais potente, mas capaz de levar pessoas.









É Honda, é scooter e é barata





Vale o que custa: o preço é menos que um celular intermediário, para um veículo que, como diziam do Fusca, leva você do mesmo jeito. Só chega depois. Na China em particular, onde há uma longa tradição de usar bicicletas, é bastante atraente. E provavelmente no Brasil também, se mais pelo preço.





Porque é prático: com um motor tão simples, vai longe: o veículo será vendido em três opções de bateria: 48V15Ah, de 720 watts hora, 48V20Ah (960 Wh), e 48V24Ah (1,152 Wh). Respectivamente com autonomia para 55 km, 70 km e 80 km. Uma autonomia que pode, aliás, ser aumentada, caso você decida usar os pedais que são incluídos no modelo.





Se chegar no Brasil, e se os impostos não jogarem os preços na estratosfera (considerando os preços dos celulares, dá para chutar que Honda U-BE seja de fato uma scooter bem barata, algo na faixa dos R$ 4 mil). Pelas regras do Detran, uma scooter assim não é considerada ciclomotor, não exige habilitação, e pode andar em ciclovias.





(Olhar Digital)