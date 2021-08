Idoso tenta beijar menino de 7 anos na boca, e é preso em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu um idoso de 74 anos nesta sexta-feira (6), suspeito de beijar a boca de um menino de 7 anos em Senador Canedo. O caso de crime sexual foi denunciado pela vítima e pela mãe dele, de 25 anos. Zacarias Rodrigues Guimarães nega a acusação, mas já foi processado anteriormente por estupro de vulnerável. As informações são do jornal Metrópoles.





A Polícia Civil de Goiás prendeu um idoso de 74 anos nesta sexta-feira (6), suspeito de beijar a boca de um menino de 7 anos em Senador Canedo. O caso de crime sexual foi denunciado pela vítima e pela mãe dele, de 25 anos. Zacarias Rodrigues Guimarães nega a acusação, mas já foi processado anteriormente por estupro de vulnerável. As informações são do jornal Metrópoles.





Conforme informações da polícia, Zacarias é vizinho da mulher e dos três filhos dela, no bairro Morada do Morro. No dia do suposto abuso, o idoso a teria chamado pela janela do quarto das crianças, que fica aberta para o seu quintal, a fim de devolver vasilhas que havia pegado emprestado. (Pleno News)