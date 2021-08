Peixe com dentes "humanos" é capturado em pescaria nos EUA

Um raro peixe com dentes semelhantes aos humanos foi pescado nos Estados Unidos.





Uma foto compartilhada no Facebook esta semana mostra um peixe com dentes que se assemelham aos de seres humanos. O peixe foi capturado em Jennette's Piern, um destino de pesca em Nag's Head, no Estado americano da Carolina do Norte.





A espécie foi identificada como sendo um peixe-ovelha, que possui várias fileiras de molares para esmagar as presas. O peixe parece ter recebido este nome devido à sua boca assemelhar-se à boca de uma ovelha.





Ele teria sido fisgado por Nathan Martin, um frequentador assíduo do cais.





Martin disse que achava ter pegado um peixe-ovelha quando ficou cara a cara com a "boca cheia de dentes".





"Foi uma briga muito boa, foi uma boa pesca e fiquei muito contente", disse ele ao site de notícias local McClatchy News.





O post — com a hashtag #bigteethbigtimes — causou um grande rebuliço.





"É daqui que vêm as dentaduras?" escreveu um usuário.





"Esse peixe tem dentes melhores do que eu", escreveu outro.





(Yahoo)