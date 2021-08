ITA abre novo concurso com 150 vagas para quadro de oficiais

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2) um edital para o concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O certame é para preenchimento de vagas nos quadros de oficiais engenheiros da ativa e da reserva da Aeronáutica.





Serão 150 vagas para nível superior (curso de graduação) em especialidades de engenharia de interesse do setor aeroespacial e, em particular, da Força Aérea Brasileira (FAB).





As vagas são para o ano letivo de 2022. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento do Requerimento de Inscrição (RI), de 2 de agosto a 15 de setembro de 2021.





Neste link está disponível o edital com todas as informações do concurso, bem como regras e requisitos. Já as inscrições deverão ser feitas através deste link