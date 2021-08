JORNALISMO UNINTA CELEBRA MÊS DA FOTOGRAFIA COM EXPOSIÇÃO

Na última quarta-feira (27/08), no Centro Universitário INTA (UNINTA), foi inaugurada a Exposição Fotográfica “Memórias imagéticas” do curso de Jornalismo. O evento faz alusão ao mês da Fotografia e teve por objetivo celebrar a arte de fotografar. A atividade foi produzida pelo professor Me Matheus Salvany, em conjunto com os estudantes da disciplina de Fotografia. O momento também contou com uma roda de conversa, que teve a participação dos egressos André Araújo e Carlos Camelo, além da estudante do oitavo semestre, Maria Rita Paiva e a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante.

Segundo o jornalista e fotografo documental, Carlos Camelo, é instigante perceber como as pessoas pegam suas imagens autorais e começam a admirá-las através dos seus próprios olhares e obtendo suas próprias interpretações: “Eu sempre tento repassar nas minhas fotografias sentimentos. Na maioria das vezes eu tento repassar a alegria. Então eu sempre tento fazer fotografias que causem empatia”, destacou o egresso.





Para a acadêmica Lara Bianca, a exposição é uma oportunidade única de análise e de amostragem de olhares singulares: “Quando o professor pediu pra gente fazer a escolha de uma foto, é que você olhava e dizia “nossa eu gosto muito dessa” é um serviço de análise, de abrir a galeria e procurar todas as coisas que você tirou e ver quais passavam mais essa sensação de querer compartilhar aquilo com as pessoas, de compartilhar esse olhar que eu tive dessa situação e querer que as pessoas tenham também sensações diferentes com isso, então acho que é um evento muito interessante de iniciação”, afirmou.





A Exposição é aberta ao público e está localizada no foyer do auditório Oscar Spíndola Rodrigues, na sede do UNINTA, em Sobral. No total são 24 fotos expostas e de autoria dos estudantes, colaboradores, egressos e jovem aprendizes que fazem o curso de Jornalismo.





Gustavo Vieira

Estudante do curso de Jornalismo UNINTA