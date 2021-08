Pentágono confirma a morte do 13º militar no Afeganistão

Na noite desta quinta-feira (26), o Pentágono confirmou a morte de mais um militar americano, após o ataque nas proximidades do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. Com a nova informação, o número de militares mortos passou para 13.





O Estado Islâmico, um braço do grupo terrorista rival do Talibã, assumiu a autoria do ataque.





Em discurso na Casa Branca, o presidente dos EUA, Joe Biden, chamou os militares mortos de heróis. O democrata também disse que os terroristas vão “pagar” pelo crime.