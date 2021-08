Zezé Di Camargo faz vídeo em apoio a Sérgio Reis: "O Brasil está com você!’"

Zezé Di Camargo utilizou seu perfil no Instagram, na última quarta-feira (25), para prestar apoio à Sérgio Reis. Acontece que o cantor teve seu nome envolvido em uma tremenda polêmica que resultou na desistência da participação de diversos artistas em seu próximo álbum..





“Serjão, você não está sozinho. O Brasil está com você. O que estão fazendo com você é de uma crueldade sem tamanho. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda que a vontade do povo prevalece”, iniciou na sequência de vídeos em seus Stories.





Zezé aproveitou para ressaltar que Sérgio Reis é um homem de bem. “Você é um homem que eu conheço há muitos anos e só fez o bem: para a música sertaneja, para as pessoas. Se realmente aconteceu isso de alguns artistas cancelarem a participação no seu DVD, eu me coloco aqui à disposição: eu quero participar, quero cantar uma música com você”, completou, apoiando o cantor.





O sertanejo aproveitou para contar as contribuições que o artista trouxe para a música: “Quando a música sertaneja era menosprezada, o Sérgio Reis deixou uma carreira vitoriosa na Jovem Guarda e virou cantor sertanejo. Desde então, investiu na indumentária do sertanejo e sempre está conosco”.





Para completar, Zezé desejou toda sua solidariedade e carinho ao amigo, ressaltando que o Brasil estaria com ele. “Isso só faz reforçar mais ainda o que o Brasil precisa ouvir e precisa fazer. O povo do Brasil agradece. Quem é do bem, tá do seu lado”, finalizou.

Fonte: Ana Maria