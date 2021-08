Últimas semanas para participar do Prêmio Destaque Universitário Chanceler Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior

A comissão organizadora do Prêmio Destaque Universitário Chanceler Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior anuncia as últimas semanas do período de inscrições para participação no evento. Para concorrer, os estudantes devem submeter seus trabalhos até o dia 12 de setembro, na página even3.com.br/pducdosrj2021





Nesta edição, considerando o período da pandemia da Covid-19, o tema escolhido foi “O que Espero para Minha Profissão na Era Pós-pandemia”, no qual o acadêmico deve abordar experiências de forma criativa, artística e inovadora. Para a premiação, haverá troféus e prêmios em dinheiro do 1° ao 3° classificado e certificação de menção honrosa do 1º ao 5° classificado, que contemplará também os professores-orientadores.





Estão aptos a participar do evento os alunos, acompanhados por seus professores-orientadores, de todos os cursos de Graduação e de Pós-graduação Stricto Sensu das instituições da mantenedora AIAMIS: Centro Universitário Inta, Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), Faculdade Uninta Itapipoca e Faculdade Ieducare de Tianguá (FIED).





As categorias e regras de submissão do Prêmio devem ser consultadas no edital. O momento de premiação acontecerá no dia 22 de novembro.