CASA É INCENDIADA APÓS IDOSA ACENDER VELA EM ORAÇÃO PARA RECUPERAR CELULAR ROUBADO NO INTERIOR DO CEARÁ

Uma idosa teve a casa incendiada, nesta quinta-feira (26), após acender uma vela em oração para recuperar o aparelho celular roubado um dia antes, na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. O incêndio ocorreu quando a mulher saiu da residência para ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência.





Conforme Nair Maria, na quarta-feira (25) ela foi assaltada quando chegava em casa e teve o celular levado pelos criminosos. Na manhã de ontem, antes de registrar o crime na delegacia, ela acendeu uma vela no quarto, como prece para ter o objeto recuperado.





A idosa suspeita que a vela caiu, atingiu o guarda-roupa e tenha iniciado o incêndio que destruiu o quarto, os móveis, as roupas e queimou uma quantia em dinheiro guardada no cômodo. "Deixei uma vela acessa em cima de uma sapateira no meu quarto e saí para resolver a história do celular. Só pode ter sido isso, porque não tem como esse fogo ter começado", afirma a dona de casa.





Ao chegar da unidade policial, Nair já encontrou os vizinhos tentando pagar as chamas, que se espalhavam para outros cômodos da casa. A idosa tem problemas cardíacos e faz tratamentos com remédios, que também foram queimados.





Por conta do incêndio, o telhado do quarto cedeu e a estrutura do cômodo ficou comprometida.





(G1/CE)