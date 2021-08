BALA E SANGUE NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

A violência é avassaladora na região Norte do Ceará! Um corpo de um homem identificado como Alexandre, 26 anos, vulgo "Pica", foi encontrado na zona rural do no município de Coreaú, crivado de balas.





Segundo informações da polícia, Alexandre tinha várias passagens pela polícia.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral para ser periciado.





Com informações do portal Tiro e Queda Notícias