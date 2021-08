Maior associação de PMs defende participação em atos do dia 7

Em meio à polêmica sobre a participação de policiais militares nas manifestações marcadas para o dia 7 de setembro, maior associação nacional de PMs autorizou que os agentes saiam às ruas, mas com ressalvas.





De acordo com o sargento Leonel Lucas, presidente da Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Estaduais (Anermb), os policiais deverão estar desarmados e à paisana.





– Quem quiser participar que vá, democraticamente e pacificamente. Os ativos, que vão desarmados e não fardados. E que todos exerçam o seu poder de democracia que nós conquistamos com muita batalha – disse o sargento em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo.





A Anermb agrega 286 filiados, entre aqueles que estão na ativa e aposentados, em 24 estados.





Na última segunda-feira (23), o coronel Alexander Lacerda foi afastado pelo governador de São Paulo João Doria, por usar as redes sociais para fazer convocações aos atos de dia 7 de setembro. No mesmo dia, Homero Cerqueira, também coronel, mas da reserva, publicou um vídeo no Instagram enfrentando Doria e chamando outros policiais para comparecerem à avenida Paulista no feriado da independência. (Pleno News)