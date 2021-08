Lázaro Barbosa "volta dos mortos" em suposta carta psicografada e faz revelação aterrorizante: "lago de fogo, dor e lamento". VEJA VÍDEO

Lázaro Barbosa ficou conhecido como o serial killer que provocou uma das maiores caçadas que já aconteceu no Brasil na tentativa de capturar um criminoso.





Foram mais de 20 dias de procura por Lázaro Barbosa, de 32 anos, acusado de cometer vários crimes, inclusive de chacinar uma família na cidade de Ceilândia (DF), no último dia 9 de junho, que originou sua fuga alucinada.





Lázaro já era condenado por assassinatos e estupros que ele cometeu no estado da Bahia e nos arredores de Brasília (DF). Com um grande conhecimento da área de mata entre as cidades de Ceilândia, Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas de Goiás.





Foram vários dias de terror para a população local que temia Lázaro Barbosa por se tratar de um homem bastante violento e cruel.





Uma força-tarefa com mais de 270 homens trabalharam incansavelmente por 20 dias até conseguir cercar Lázaro Barbosa e que acabou morto em um confronto com os policiais, no último dia 28 junho.





De acordo com as informações repassadas pelo portal de notícias online, ‘DOL’, o vidente Valter Arauto, conhecido por ser o sensitivo dos famosos e com vasta experiência em assuntos paranormais, psicografou uma carta supostamente psicografada por Lázaro Barbosa.





Na carta, Lázaro revela como ele está após cometer tantos crimes e morrer de forma tão brutal.





“Igualmente digo que, agora compreendi todas as minhas falhas das quais me levaram as atitudes extremas pois aqui do sub céu é que se pode fazer os questionamentos”, diz um trecho da carta.

Fonte: Diário ao Vivo