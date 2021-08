Moradores cobram saneamento básico de rua no bairro Sumaré

O trecho fica em um alto no final da rua Ferroviária. A situação se agrava no inverno quando fica escorregadio devido à lama que impede o acesso de transportes.





Os moradores do final da rua Ferroviária no bairro Sumaré, Sobral-CE, às margens da linha férrea, reclamam do desprezo por parte da Prefeitura neste trecho da rua. O local que fica em um alto é desprovido de saneamento básico e as pessoas têm dificuldade de acessar suas residências no inverno.





A vendedora Leidiana Mendes da Silva, que mora há quase dez anos no trecho disse que a rua é asfaltada até faltando uns 400 metros para o final e depois segue sem asfalto e com esgoto a céu aberto.





“Não é a primeira vez que é feita reclamação na imprensa e o que peço não é nada mais do que um direito nosso de cidadão porque pagamos nossos impostos tão alto. Não é porque a gente mora no final da rua que devemos ser tratado como qualquer um” disse Leidinana Mendes.





A vendedora falou que o trecho fica em um alto muito ingrime e que no inverno a situação piora devido a lama porque fica escorregadio dificultando o acesso de motos e carros. “No inverno, quando chove vem uma enxurrada de lama impedindo a subida até de bicicleta. Alguns morares têm que ajeitar a frente de sua casa para amenizar o problema”, afirmou a vendedora.





Leidiana Mendes disse que tem informações de que há anos existe um projeto de saneamento para o tercho, mas até o momento não foi executado.





O Sr. José Silva, também morador da rua Ferroviária há 16 anos, no trecho sem saneamento básico, disse que foi feito calçamento do outro lado do trilho mas não concluíram no final da rua. “Eu perguntei se não iam fazer o resto do serviço. Eles disseram que o projeto tinha terminado ali mesmo. Uma vereadora que não vou citar o nome, ela prometeu de apar os esgotos que estão a céu aberto, então eles prometem fazer as coisas e não fazem”.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas até o fechamento desta matéria não recebeu resposta.





Fonte: Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso