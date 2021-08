Moraes afasta delegado da investigação sobre suposta interferência na PF

Nesta sexta-feira (27), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar o delegado Felipe Leal do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) interferiu na corporação.





Em despacho divulgado hoje, o ministro do STF disse que o delegado estava avançando sobre temas que não guardam relação com o objeto do inquérito, aberto em abril de 2020 a partir de denúncia feita pelo então ministro da Justiça e Segurança, Sergio Moro, que pediu demissão acusando Bolsonaro de tentar interferir na PF.





“Verifico, porém, que as providências determinadas [pelo delegado] não estão no escopo desta investigação, pois se referem a atos que teriam sido efetivados no comando do DPF Paulo Maiurino, que assumiu a Diretoria-Geral da Polícia Federal em 6/4/2021, ou seja, após os fatos apurados no presente inquérito e sem qualquer relação com o mesmo”, escreveu Moraes.





Fonte: Gazeta Brasil