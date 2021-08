Pix: BC estabelece limite de R$ 1 mil em transferências entre 20h e 6h

Nesta sexta-feira (27), o Banco Central (BC), informou novas medidas para o Pix, meio de pagamento digital, para reprimiri ação de criminosos em fraudes, golpes e sequestro-relâmpago. Uma delas é o limite de R$ 1 mil nas transferências noturnas, entre 20h e 6h. Além do Pix, o limite também será aplicado em outras transferências, em compras pelo cartão de débito e em TEDs.





Também contará com um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para a efetivação de pedido do usuário, realizado por canal digital, para aumento de limites de transações com meios de pagamento (TED, DOC, transferências intrabancárias, Pix, boleto, e cartão de débito), impedindo o aumento imediato em situação de risco.





“[As] medidas se concentram, principalmente, na segurança desses meios de pagamento contra crimes perpetrados por bandidos impondo coação a vida humana, por exemplo, sequestros relâmpagos ou roubos e fraudes em meios de pagamentos eletrônicos, que é um problema social e grave igualmente”, afirmou o diretor da Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, João Manoel Pinho de Mello.





Fonte: Gazeta Brasil