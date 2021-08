Mulher morre após arma de marido PM disparar acidentalmente

Nicole Aparecido Paulino, de 23 anos, morreu de forma trágica, em sua casa, localizada no bairro do Maracanã, no município de Praia Grande, Litoral Sul de São Paulo.





De acordo com informações do G1, a jovem foi atingida por um tiro acidental, enquanto seu marido, que é policial militar, preparava-se para trabalhar. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. O disparo ocorreu por volta das 5h desta sexta-feira (6). O casal tem uma filha.





Ainda segundo a publicação, o soldado, não identificado, atua no 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior e tem um excelente comportamento. Após o disparo, o PM teria passado mal e ficado "bastante abalado". O caso deve ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande.





(Ig)