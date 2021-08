Isaquias Queiroz brilha e conquista o ouro na canoagem

Isaquias Queiroz é ouro! O brasileiro deu um verdadeiro show na final da canoagem velocidade C1 1.000 m, neste sábado (7) e garantiu a sua quarta medalha olímpica na carreira.





No Rio, em 2016, ele já havia feito história, conquistando três medalhas. Duas pratas, na C1 1.000 m e na C2 1.000 m, além do bronze na C1 200 m.





O brasileiro dominou a prova em todas as fases. Na sessão classificatória, liderou com folga todos os tempos, se garantindo na semifinal, onde mais uma vez não teve dificuldades para vencer sua bateria e se classificar com sobras para a final.





E na bateria decisiva, o baiano da cidade de Ubaitaba encerrou os primeiros 250 m na 3ª posição, mas logo assumiu a ponta, em disputa direta com o chinês Liu. Na parte final, ele sobrou, ficando mais de um barco na frente de qualquer rival. E foi só conduzir sua canoa até o fim, encerrar a prova em 4m04s408 e conquistar a medalha de ouro.





A prata ficou com o chinês Hao Liu, enquanto Serghei Tarnovschi, da Moldávia, conquistou o bronze.





A mulher de Isaquías Queiroz, Laina Guimarães, o filho Sebastian e outros parentes do brasileiro se reuniram em Itabuna para acompanhar pela TV a conquista da medalha de ouro do canoísta na Olimpíada de Tóquio 2020. "O campeão voltou!", gritaram em vídeo postado por Laina logo após o final da prova.





Antes da final, Laina postou um vídeo pedindo torcida para o marido. "Tudo vai dar certo! Como ele está na raiva, né, tudo vai dar certo!"





Veja como ficou a classificação da final:





OURO: Isaquias Queiroz (Brasil) - 4m04s408

PRATA: Hao Liu (China) - 4m05s724

BRONZE: Serghei Tarnovschi (Moldávia) - 4m06s069

4. Adrien Bart (França) - 4m06s171

5. Martin Fuksa (Rep. Tcheca) - 4m08s755

6. Conrad Scheibner (Alemanha) - 4m13s725

7. Fernando Dayan Enriquez (Cuba) - 4m13s918

8. Pengfei Zheng (China) - 4m14s048





