TRIO SUSPEITO DE VÁRIOS ROUBOS NA SERRA DO JORDÃO SÃO INTERCEPTADOS PELA PM EM SOBRAL

Alyson de Mesquita Oliveira (18), Kauã Machado Ferreira (18) e um adolescente de 17 anos foram capturados por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite da última quarta-feira (4), em Sobral-CE. Com eles foram apreendidos um revólver de calibre .38, 13 munições intactas e duas deflagradas, além de R$ 123,25 em espécie, uma moto e objetos roubados.





Logo após ser acionada para uma ocorrência de um roubo no Distrito de Jordão, a equipe do CPRaio, de imediato, deslocou-se para a BR 222, rodovia de possível rota de fuga dos suspeitos. Quando indivíduos, com as características idênticas às repassadas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), cruzaram pela composição foi iniciado o acompanhamento tático. Mais à frente, os militares conseguiram realizar a abordagem.





Durante a busca pessoal, os policiais constaram que a moto em que os indivíduos trafegavam estava com queixa de roubo. Além disso, com eles foi encontrada a arma de fogo, um aparelho celular, cartões bancários e um óculos solar, que haviam sido roubados.





Os suspeitos e o material apreendido na ocorrência foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral, onde foram instaurados os procedimentos cabíveis.





(Assessoria de Comunicação da PMCE)